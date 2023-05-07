В Вильнюсе открылся новый салон Subaru

Японский производитель автомобилей Subaru продолжает расширение в Литве – в Вильнюсе в начале мая открылся новый салон Subaru.

В пресс-релизе сказано, что новый официальный представитель Subaru в Литве - компания Autoerdvė, которая до сих пор действовала как независимый сервис Subaru. Отныне Autoerdvė предложит клиентам все услуги по продаже, финансированию покупки Subaru, гарантийного ремонта и послегарантийного ремонта.

Новый салон Subaru открылся на ул. Осло, 7, в Вильнюсе. В салоне уже можно увидеть всю гамму автомобилей Subaru.

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