Экономист о ценах в магазинах: они остаются высокими, хотя производители снижают цены

Экономист банка Luminor Жигимантас Маурицас сказал, что рецессия коснулась и области розничной торговли, но видно с проблемами заработка этот сектор не столкнулся. Экономист сказал, когда можно будет увидеть снижение цен.

"Сейчас розничная торговля держится неплохо, особенно в последние недели, поскольку начали снижаться цены на товары и расти конкуренция, но на прилавках цены так быстро не снижаются. Вот хрестоматийный пример – цены на скупку молока. Уже несколько месяцев как они значительно снизились, вернулись на уровень, который был несколько лет назад", – сказал Delfi экономист.

По его словам, фермеры этим недовольны. Они протестуют и одно из требований протеста - уравнение цен – если снизились закупочные цены, они должны снизиться на прилавках.

"Торговцы сейчас держатся очень неплохо, поскольку оборот торговли небольшой, цены по инерции остаются довольно высокими, а ведь от производителей все получают по более низкой цене", – сказал Маурицас.

Возникает вопрос, когда торговцы отреагируют на эту ситуацию и начнут снижать цены на прилавках?

"Они сколько-то реагируют. Мы видим акции. Мы видели снижение цен в Германии, думаю, вскоре и в Литве увидим снижение цен на продукты, осмелюсь заявить об этом. Конечно, до уровня 2021 г. они не снизятся, но определенное снижение еще будет и этим летом, в начале осени, значительно снизится давление инфляции, потому что потребители шире откроют кошельки, и эта рецессия, вероятнее всего, не перерастет в Литве в кризис", – сказал Маурицас.

Инфляция в Литве все еще остается высокой, цены на продукты растут, но, возможно, они начнут снижаться.

"Снижение может быть разным, ведь в Литве инфляция в прошлом году составила 2/3 всего роста. Причина инфляции - энергетика и цены на продукты – два момента. Сейчас цены на энергоресурсы немного снижаются, на продукты пока растут, но общая инфляция, если взглянуть на 6 последних месяцев, с октября по апрель, цены в Литве выросли всего на 2,6%. Если будут еще 6 таких месяцев, а я думаю, рост будет даже меньше, то годовая инфляция будет всего 5%. Но я думаю, что инфляция будет еще меньше", – рассказал экономист.

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