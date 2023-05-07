В Висагинасе проходит повторное голосование на выборах мэров

В воскресенье, 7 мая, в Висагинасе началось голосование на выборах мэра. Жители выбирают из двух кандидатов - Эрландаса Галагуза и Дали Штраупайте.

Выборы проходят с 7 до 20 часов.

Напомним, что на выборах мэров 5 марта во второй тур вышли Эрландас Галагуз (29,39%) и Даля Штраупайте (23,77%).

Однако после первого тура возник юридический хаос. Паневежский окружной суд уточнил свое постановление, и Штраупайте запретили участвовать во втором туре. 9 марта ГИК снял ее с участия в выборах.

Правда, 13 марта Апелляционный суд уточнил постановление суда низшей инстанции и разрешил Штраупайте участвовать в выборах. В тот же день ГИК разрешил Штраупайте принять участие во втором туре.

На выборах 19 марта в выборах победу одержал Галагуз (52,15%). Штраупайте набрала 46,24% голосов. Штраупайте обратилась в Главный административный суд Литвы (ГАСЛ), суд распорядился провести повторные выборы.

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