В воскресенье потеплеет: приятные новости ждут и в начале недели

В воскресенье погоду в Литве обусловит южная часть антициклона. Днем ожидается переменная облачность, больше солнца прогнозируют на юго-западе страны. Осадков не ожидается. Днем будет 10–15 градусов тепла, теплее будет на юго-западе.

В понедельник Литва попадет в более теплую часть антициклона. Будет солнечно и сухо. Ночью прогнозируют 1–5 градусов тепла, но местами в воздухе и на поверхности почвы ожидаются заморозки до 0–5 градусов. Днем воздух прогреется до 12–17 градусов тепла, теплее будет на западе страны.

Во вторник погода немного изменится, увеличится облачность, однако вероятность осадков будет небольшой. Ночью будет 1–6 градусов тепла, но в большинстве районов на поверхности почвы ожидаются заморозки до 0–4 градусов. Днем будет 13–18 градусов тепла.

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