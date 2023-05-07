Меняются расценки на принудительную эвакуацию автомобилей

С 6 мая в Вильнюсе изменились расценки на принудительную эвакуацию автомобилей с мест, где стоянка запрещена или запрещено останавливаться. Отныне эта "услуга" будет стоить 135 евро (стоила 100 евро). Эти расходы придется оплатить владельцам машин.

Принудительно эвакуированные автомобили временно хранят на стоянке на Минском шоссе, 21. Информацию о процедуре возвращения авто предоставляют по номеру 19988.

Расценки изменились после того, как в результате конкурса был выбран новый поставщик услуги.

Если вы не нашли свой автомобиль и подозреваете, что его могли принудительно эвакуировать из-за нарушения ПДД, звоните по номеру 112. Специалисты проверят, был ли автомобиль эвакуирован и предоставят другую необходимую информацию.

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