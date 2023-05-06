Синоптики зафиксировали новый рекорд

Синоптики сообщают, что прежде 6 мая такой низкой температуры не бывало.

"В пятницу днем было солнечно, но холодно Было всего 8–13 градусов. 🌡 А ночью, согласно предварительным данным, был установлен новый рекорд 6 мая. На заре в Скуодасе было -6°C‼️ Прежний рекорд этого дня составлял -4,7°C, это было в 1999 году в Варене. Интересно, что не хватило всего немного до рекордно низкой температуры за весь май - меньше градуса. 5 мая 1965 и 3 мая 1995 г. в Варене было -6,8°C.

Был холодным воздух, на поверхности почвы (на высоте 5 см) было еще холоднее. В Скуодасе было -9,8°C. Похожей была температура в Молетай, Аникщяй и др. Заморозков не было только в Ниде.

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