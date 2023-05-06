Легионеллез в Литве унес жизнь четвертого пациента

В субботу поступило сообщение о том, что легионеллез унес жизнь еще одного пациента - на этот раз из возрастной группы 50–60 лет, сообщает представитель Каунасской больницы Саулюс Твирбутас. Это уже четвертый пациент, скончавшийся от легионеллеза.

"За его жизнь боролись в течение недели", – сказал Твирбутас.

"В пятницу скончались два пациента, у которых были тяжелые сопутствующие заболевания, оба из группы 80–90 лет. Всего с прошлой недели скончались 4 человека с легионеллезом", – продолжил он.

По словам Твирбутаса, в эти выходные в больницу доставили еще одного пациента из возрастной группы 80–90 лет, он находится в тяжелом состоянии.

"В реанимации также находится пациент 70–80 лет, который лежит в больнице уже неделю. Всего в больнице находится 10 больных легионеллезом", – сказал представитель больницы.

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