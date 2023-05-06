Вильнюсец удивлен словами арендодателя: придется повысить плату, так велела Налоговая инспекция

Вильнюсец Рокас (настоящее имя редакции известно) несколько лет арендует одну и ту же квартиру и радуется хорошим отношениям с ее владельцем. Долгое время все было хорошо, даже цена на аренду не поднималась, несмотря на инфляцию. Однако недавно арендодатель позвонил и сказал, что вынужден поднять цену, поскольку сделать это велели представители Государственной налоговой инспекции (ГНИ) - они заподозрели владельца квартиры в нелегальной деятельности. ГНИ в свою очередь отмечает, что ничего подобного не предпринимает, и жители могут брать за аренду такую сумму, о какой договорились с арендатором.

"Мы живем в арендуемой квартире, все отлично: квартира просторная, светлая, в хорошем месте, хороший вид из окна, много всего хорошего. Кроме того, хозяин - пример другим арендодателям: не вмешивается в нашу жизнь, многое дает делать, как нам нравится, если возникают технические неполадки, приезжает все уладить. Однажды даже рассердился, что я кран на кухне сам менял, сказал, что этим должен заниматься хозяин квартиры. Сам человек дружелюбный, честный, хороший.

У нас есть договор об аренде, хозяин разрешил нам декларировать место жительства в квартире. Одного, может, не хватает - нельзя держать животных. В целом, отношения отличные. Но сегодня произошло неожиданное событие – меня предупредили о том, что увеличится плата. Но я не сержусь на арендодателя", – сказал вильнюсец.

По его словам, это второй раз за 5 лет, когда хозяин квартиры повышает плату.

"Первый раз поднял, когда менялась налоговая система, выросли налоги. Плата увеличилась ровно настолько, насколько выросли налоги. Деньги ушли не в карман хозяина, а государству. И сейчас ситуация похожая... но смешная до абсурда", – сказал мужчина.

Он поделился телефонным разговором с хозяином:

– Знаете, с июля попрошу вас платить немного больше (представляете, человек себя очень неловко чувствует).

– Aaa... Ну, ничего, понятно, все дорожает, инфляция и т.д. Все хорошо...

– Нет, нет, нет. Не поэтому. Мне позвонили из ГНИ и сказали: как же так, вы 5 лет не повышаете арендную плату? Так не бывает. Стали меня обвинять в сокрытии налогов. Я говорю: у вас есть данные, контакты, позвоните и спросите у самих арендаторов. Мы ничего не скрываем, платим налоги, есть договор. А они свое, так не бывает.

– Ничего себе. Так ГНИ считает, что мы не можем договориться на наших условиях. Мне это кажется смешным.

– Выходит так, нельзя столько лет платить столько же, что-то не так. И не спрашивайте. Я сам не понимаю. Говорят, поднимите плату, тогда все будет хорошо.

– Хорошо, что еще не устанавливает цену. Не беспокойтесь, мы все понимаем. Ничего страшного, просто причина абсурдная и смешная.

– И не говорите... Извините, что так вышло".

"Тысячи людей сдают жилье нелегально и не платят налоги, ГНИ проблем не видит, а человек, который 15 лет занимается этим бизнесом и платит налоги вызывает подозрения", – удивился Рокас.

Однако ГНИ отмечает, что не вмешивается в отношения между арендодателями и их клиентами и не требует повысить цену.

"Жители могут сдавать свое жилье другим по той цене, о которой договорились между собой. Специалисты ГНИ не звонят людям и не призывают их повышать цены", – сказали представители ГНИ.

Жители, которые сдают жилье в аренду, до 1 мая должны декларировать доходы и заплатить подоходный налог в размере 15%.

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