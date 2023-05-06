Предприниматель вступился за Каукенаса: не судите Римаса, я предлагал ему водителя

В пятницу ночью в Вильнюсе был остановлен автомобиль, которым управлял нетрезвый экс-баскетболист Римантас Каукенас (1,03 промилле). Эту информацию Elta подтвердила представитель полиции Юлия Самороковская.

По ее словам, в 00.30 ч. поступило сообщение о том, что в Вильнюсе, на ул. А.Гоштауто опасно маневрирует водитель Porsche Cayenne. Когда полиция остановила машину, за ее рулем сидел Каукенас.

"Водителя проверили на трезвость, выяснилось, что в организме мужчины было 1,03 промилле", – сказала Самороковская.

Водителю грозит лишение прав, штраф в размере 1100-1500 евро и конфискация транспортного средства.

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Эту информацию прокомментировал и предприниматель, владелец команды Wolves Гедиминас Жемялис.

"Не судите Римаса, я предлагал ему водителя, а он отказался для оптимизации расходов и вышло, как вышло. Римас - ВЕЛИКИЙ человек со своим пониманием социальной ответственности. Сегодня не должен действовать популярный принцип "культуры cancel": горшок заработанных им очков к карме, я думаю, заполнен с лихвой. Он и его деятельность – очень нужны всем", – цитирует Жемялиса портал lrytas.lt.

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