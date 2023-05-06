Прогноз на выходные: будет солнечно, но холодно

В субботу утром в Литве будет холодно, во многих районах прогнозируют сильные заморозки.

До полудня небо будет ясным, позже появятся небольшие облака. Больше облаков появится на востоке страны, более ясной погода будет на западе. Осадков в этот день не ожидается. Будет прохладно – всего 9–14 градусов тепла.

В воскресенье ночью прогнозируют заморозки. В большинстве районов будет 0–5, местами 7–8 градусов мороза. Лишь местами на юго-западе страны будет 1–5 градусов тепла. Ночью небо будет ясным, осадков не ожидается.

В воскресенье днем перемен не ожидается. Облачность будет небольшой. Осадков не будет. Воздух прогреется до 10–15 градусов тепла.

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