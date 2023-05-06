Скандальный визит премьера Польши в Литву: награждены неоднозначно оцениваемые политики

Визит премьер-министра Польши в Литву завершился весьма странным образом. Матеуш Моравецкий вручил государственную награду не только неоднозначно оцениваемому политику Валдемару Томашевскому, но и польскому политику Станиславу Пешко, который 11 марта не голосовал за независимость Литвы, сообщает LNK.

"Я помню, был депутат Пешко, была группа выбранных в Литве депутатов Верховного совета поляков, но они не придерживались литовской позиции, несмотря на то, что их выбрали в парламент Литвы", – сказал председатель Верховного совета Витаутас Ландсбергис.

Политический обозреватель Римвидас Валатка сказал, что это вызвало шок.

"Произошла неприятная вещь, это вызвало шок у меня - полонофила. Примерно то же чувствуют и литовские поляки, настоящие граждане Литвы, которые не смотрят в сторону Востока. Представьте себе, если бы Шимоните поехала в Польшу и наградила бы бывших агентов, участвовавших в убийстве ксендза Ежи Попелюшко", – сказал Валатка.

Подписант Акта о независимости Литвы, поляк Чеслов Окинчиц также не понимает, почему премьер Польши пожимал руки этим людям: "Советники Моравецкого допустили промах, ведь действительно информация об этих людях была доступной для правительства Польши, эти два человека не однажды выступали как пророссийские в своей активной деятельности".

Ландсбергис убежден, что премьера Польши подставили.

"Кто представляет кандидатов, видимо, там старые кадры, очень старые, еще бывшего премьера Сикорского, а он был настроен враждебно по отношению к Литве", – предположил патриарх консерваторов.

Однако политологи, интересующиеся политикой Польши, убеждены, что никаких промахов не было, все было сделано намеренно.

"В канцелярии есть советник, отвечающий за связи с поляками за границей, он сторонник Томашевского. В определенном смысле это можно расценивать как утешительный приз Томашевскому - неважно, что проиграл в Вильнюсском районе, мы с тобой", – считает преподаватель Института международных отношений и политических наук Мариюш Антонович.

Председатель парламентского Комитета иностранных дел Жигимантас Павилёнис считает, что тут постарался и сам политик.

"Сам Томашевский постарался, чтобы его заметили, я думаю, его дни в Литве и в других местах сочтены", – сказал политик.

Есть слухи, что министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис поднял этот вопрос на встрече с новым послом Польши, но от официальных заявлений пока воздерживаются.

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