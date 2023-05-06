Глава сети Norfa: цены начнут снижаться осенью

Инфляция в Литве снижается, однако эксперты фиксируют, что большая часть продуктов в магазинах дорожает. Владелец литовской сети Norfa Дайнюс Дундулис выделил категории товаров, которые сейчас немного дешевеют. По его словам, более очевидное снижение цен ждет осенью.

Государственное агентство данных сообщает, что ВВП в Литве за год снизился на 3,7%, за квартал – на 3%. Это уже второй квартал сжатия экономики. Поэтому фиксируется рецессия. Однако глава Norfa сказал Delfi, что в своей сфере пока рецессии не видит.

По его словам, по результатам за апрель, ситуация такая же, как в прошлом году.

Он сказал, что жители не перестали покупать, спада пока нет.

"В прошлом году, до начала марта, действовали "паспорта возможности". Люди привыкли реже ходить в магазины", – напомнил Дундулис.

Сейчас средняя цена корзины выросла, но Дундулис считает, что такие подсчеты не совсем верны. Изменились привычки покупателей, поэтому средняя корзина не отражает ситуацию. Все замечают рост цен на продукты.

По словам Дундулиса, снижения цен еще придется подождать. Если на рынке не будет кардинальных перемен, то цены снизятся осенью.

"Сейчас мы наблюдаем рост. Некоторые товары понемногу дешевеют, конечно, таких товаров немного, но они понемногу дешевеют. Но, если честно, есть группы товаров, которые дорожают", – сказал предприниматель.

По словам Дундулиса, подешевели кофе, подсолнечное масло, молочные продукты, но все еще дорожает мясо.

"В апреле этого года, по сравнению с апрелем 2022 года, я вижу рост почти на 20%. Это немало", – заметил он.

"Надо помнить, что фермеры несколько лет растили скот, работали в убыток. Сейчас настало хорошее время для них – они зарабатывают. Так если мы хотим, чтобы они по-прежнему растили скот, они должны восполнить прежние убытки", – сказал Дундулис.

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