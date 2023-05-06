После визита в каунасский торговый центр – письма от коллекторов: попался не один водитель

Каунасец, который стоял на стоянке у торгового центра Savas на несколько десятков минут дольше, чем полагается, спустя некоторое время получил письмо из коллекторского агентства - требовали заплатить 34 евро. Он подозревает, что администратор стоянки таким образом наживается, вместо того, чтобы установить шлагбаум, который не даст уехать, не заплатив.

На стоянке у ТЦ Savas, которым управляет компания Hanner, бесплатная стоянка два часа, затем за каждый час надо платить евро.

Каунасец Криступас (имя изменено) в марте оставил машину на стоянке на два часа с небольшим, а затем уехал, не заметив этого. В начале мая он нашел в почтовом ящике два письма (письма пришли туда, где декларировано место жительство, но мужчина не живет).

Первое прислала компания Stova, действующая под брендом UniPark. В письме требовали в течение 72 ч. с момента получения письма заплатить 15 евро. Второе письмо пришло через месяц из коллекторского агентства Julianus Incaso, требовали заплатить 34,36 евро, поскольку требуется заплатить 19,36 евро за взыскание долга.

Криступас сказал, что он заплатил бы этот евро за стоянку, но не знал, что машина стояла дольше, чем можно. На выезде со стоянки не было никакого шлагбаума.

Foto: Delfi nuotr.

Он обратился в компанию Stova, чтобы выяснить, на каком основании с него требовали 15 евро и почему задолженность взимают через коллекторское агенство, ему ответили, что таковы правила компании.

Каунасец считает, что UniPark намеренно не устанавливает шлагбаум у ТЦ Savas, чтобы потом взыскивать с водителей больше денег.

Это подозрение укрепилось, когда в интернете он поискал отзывы о ЗАО Stova. Выяснилось, что не один Криступас сталкивался с такой ситуацией на стоянке у ТЦ Savas.

Представитель UniPark Лауринас Глобис сказал Delfi, что шлагбаум не устанавливают, чтобы не мешать движению транспорта около ТЦ Savas. За стоянкой наблюдают видеокамеры, фиксирующие время въезда и выезда.

Он сказал, что такие правила действуют с ноября 2021 г. На стоянке у Savas есть знаки и на видном месте размещена информация о правилах пользования стоянкой. Оплатить стоянку можно в находящемся рядом паркомате, с помощью смс-сообщения или через приложение UniPark. За неоплату по правилам придется заплатить 15 евро. Если в течение месяца эту сумму не платят, задолженность передают коллекторскому агентству.

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