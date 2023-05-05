В 2022 году прибыль Vičūnų grupė в России составила 25 млн евро

Действующая в России компания Vičiūnai-Rus в 2022 г. получила 216,6 млн. евро доходов и заработала 24,9 млн. евро чистой прибыли, свидетельствует финансовый отчет компании.

Документ в пятницу в Facebook опубликовал глава центра расследовательской журналистики Siena Шарунас Черняускас.

Согласно данным отчета, в прошлом году Vičiūnai-Rus заработала на 184 проц. больше чистой прибыли, чем в 2021 г., когда она составляла 8,8 млн. евро.

Прибыль прошлого года также была самой высокой за последние 5 лет, в 2018 году заработано 5,9 млн. евро, в 2019 г. – 8,2 млн. евро, в 2020 г. – 8 млн. евро.

Vičiūnai-Rus является частью группы предприятий "Vičiūnai", непрямыми акционерами которой являются мэр Каунаса Висвалдас Матийошайтис и предприниматель Людас Скерус.

Представители Vičiūnai с самого начала войны в Украине заявляли, что намерены продать бизнес в России, но до сих пор этого не сделали.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!