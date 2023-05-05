От легионеллеза в Литве скончались два человека

В пятницу в Литве зарегистрированы еще три случая легионеллеза, сообщает Национальный центр общественного здравоохранения (НЦОЗ). Два случая зафиксированы в Каунасском районе и 1 – в Каунасе. В пятницу утром сообщили о смерти одного больного, а после обеда Каунасский департамент НЦОЗ получил из медучреждения сообщение втором случае с летальным исходом.

По данным НЦОЗ, первый скончавшийся от легионеллеза человек принадлежал к возрастной группе старше 80 лет и страдал хроническими заболеваниями. Второй скончавшийся пациент принадлежал к группе старше 65 лет.

Представитель Каунасской больницы Саулюс Твирбутас сказал, что причина смерти первого скончавшегося был не легионеллез. У этого пациента были сопутствующие заболевания и в больницу он попал не из-за легионеллеза.

"Мы не считаем, что причина смерти легионеллез. Люди, которые из-за легионеллеза попали в реанимацию, находятся на лечении. Врачи говорят, что этот человек умер по иной причине", – сказал Твирбутас.

Всего зарегистрировано 18 случаев легионеллеза, из них 14 в Каунасском районе и 4 в городе Каунасе. Два случая с летальным исходом. Эпидемиологические исследования и другие запланированные мероприятия по борьбе с распространением заболевания продолжаются, сообщает НЦОЗ.

Во вторник НЦОЗ сообщил о том, что с 27 апреля по 2 мая поступило 12 сообщений о случаях легионеллеза, зафиксированных в Каунасском округе: из них 9 – в Каунасском районе и 3 в городе Каунасе.

Получив в четверг еще три сообщения от медицинских учреждений о подтвержденных случаях легионеллеза в Каунасском районе, Каунасский департамент НЦОЗ приступил к эпидемиологическому расследованию.

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