Убийство 4-летней в Вевисе: полиция ответила, где находится подозреваемая

Правоохрана продолжает расследование в деле об убийстве 4-летней девочки в Вевисе, сейчас ждут выводы экспертов, которые проводят психологическую экспертизу матери, чтобы оценить, может ли она отвечать за свои действия.

Специалист Генпрокуратуры Гинтаре Виткаускайте-Шаткаускене сказала, что Вильнюсский участковый суд 13 апреля удовлетворил заявку прокурора и назначил подозреваемой в убийстве дочери женщине (1991 г.р.) комплексную психиатрическую экспертизу в стационаре.

По словам представителя прокуратуры, подозреваемая находится в больнице под наблюдением врачей.

"Мы ждем результатов комплексной стационарной психиатрической экспертизы", – сказала Виткаускайте-Шаткаускене.

Больше никакой информации прокуратура не предоставила.

Напомним, что в начале апреля в доме в Вевисе было обнаружено тело девочки (2018 г.р.), подозревают, что ребенок был утоплен.

Подозрения предъявлены матери (1991 г.р.) покойной, она была доставлена в больницу.

Начато расследование по факту убийства члена семьи. Расследование продолжается. За убийство подозреваемой грозит лишение свободы на срок 8-20 лет или пожизненное лишение свободы.

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