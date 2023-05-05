Центробанк Литвы: инфляция в еврозоне слишком высокая – ЕЦБ продолжит повышать процентные ставки

Европейский центральный банк (ЕЦБ) считает, что инфляция в еврозоне все еще слишком высока, поэтому базовые процентные ставки будут повышаться, говорит председатель правления Центробанка Литвы (Банка Литвы – БЛ) Гедиминас Шимкус.

"Инфляция расценивается как слишком долгая и слишком высокая. Инфляционное давление достаточно сильное, даже если и заметно снижение некоторых показателей инфляции", – заявил журналистам в пятницу Г. Шимкус.

"Совет управляющих (ЕЦБ — ELTA) выразил свою позицию относительно своих будущих решений, которые будут направлены на обеспечение повышения процентных ставок до достаточно ограничительного уровня, который в среднесрочной перспективе позволит вернуть инфляцию на целевой 2-процентный уровень. И он намерен удерживать этот достаточно ограничительный уровень процентных ставок столько времени, сколько потребуется", — подчеркнул он.

Заседавший в четверг Совет управляющих ЕЦБ повысил три ключевые процентные ставки еще на 25 базовых пунктов.

Со следующей среды процентная ставка по основным операциям рефинансирования будет повышена до 3,75 проц., а процентные ставки по маржинальному кредитованию и депозитам будут повышены соответственно до 4 проц. и 3,25 проц.

По словам Г. Шимкуса, это было не последнее повышение ставок ЕЦБ. Представитель ЦБ отметил, что ЕЦБ стремится снизить инфляцию в еврозоне до 2 проц. в среднесрочной перспективе.

"Это не последнее повышение ставок (...), только что было повышение ставок, оно вступит в силу 10 мая. По моему мнению, мы уже находимся в зоне ограничительных процентных ставок", — сказал он.

"Что важно, так это то, что заявлено в докладе о денежно-кредитной политике – очень четкая уверенность, очень четкая решимость вернуть инфляцию на целевой 2-процентный уровень с помощью мер денежно-кредитной политики и повышения процентных ставок", – сказал Г. Шимкус.

По мнению Г. Шимкуса, на 0,25-процентное повышение повлиял рост экономики в еврозоне. По словам руководителя ЦБ, экономика стран еврозоны растет, безработица в ней остается на исторически низком уровне в 6,5 проц., растут зарплаты, падают цены на энергоносители.

"Наблюдается снижение цен на энергоносители, исчезает эффект фрагментации цепочек поставок, сильный рынок труда, растут зарплаты. Все это должно поддерживать и стимулировать экономическую активность еврозоны в ближайшее время", – сказал глава ЦБ.

"Все это повлияло на принятие решения по денежно-кредитной политике", — отметил Г. Шимкус.

По его словам, рынки ожидали такого повышения процентных ставок.

Глава ЦБ подчеркнул, что влияние решений ЕЦБ по денежно-кредитной политике на экономику пока еще не заметно, но, как подчеркивает Г. Шимкус, оценить его можно будет примерно через год.

"Эффект еще впереди. По теории, решения по денежно-кредитной политике оказывают воздействие, проявляются в экономических эффектах в течение года-полутора лет. Столько времени еще не прошло", — сказал Г. Шимкус.

Как сообщил Евростат во вторник, годовая инфляция в еврозоне в апреле (по сравнению с апрелем 2022 года) составила 6,9 проц. Согласно прогнозам ЕЦБ, в этом году инфляция в еврозоне составит 5,3 проц., а в следующем году снизится до 2,9 проц. Цель ЕЦБ – 2-процентный уровень инфляции.

Очередная встреча Совета управляющих ЕЦБ состоится в июне в штаб-квартире во Франкфурте.

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