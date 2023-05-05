Экс-президент о состоянии супруги: я не знаю, слышит ли она меня

Состояние супруги экс-президента Литвы Валдаса Адамкуса Алмы остается тяжелым, значительных изменений нет, информировали Delfi врачи Сантаришкской клиники.

Несколько дней назад Адамкус час провел у жены в палате и спасал, что живет в неизвестности.

"За неделю она не произнесла ни одного слова, не открывала глаз. Сегодня я следил за ее дыханием, только один раз видел ощутимый вздох", – сказал Адамкус.

"У меня есть надежда, я живу мыслью о том, что надежда умирает последней", – заметил он.

Каждый день он проводит в больнице рядом с женой 1-2 часа.

"Она еще не приходила в сознание, ни разу за это время не открыла глаза. Ни разу не заговорила. Я не знаю, слышит ли она меня", – lrt.lt сказал Адамкус, заметив, что состояние жены остается серьезным, не улучшается.

Во вторник состояние Адамкене комментировали врачи:

"Алма Адамкене пятые сутки находится в отделении интенсивной терапии Сантаришкской клиники.

В минувшую пятницу (28 апреля) Алму Адамкене доставили в клинику с подозрением на инсульт. К сожалению, диагноз подтвердился, и врачам клиники пришлось немедленно провести интервенцию, она прошла успешно. Был удален тромб из одного из магистральных сосудов головного мозга, однако состояние пациентки остается тяжелым.

Врачи пока не могут прогнозировать, сколько остаточных явлений останется после пробьем с кровообращением. Чаще всего основным решающим фактором бывает время, несмотря на то, что процедуру провели быстро и успешно, кровообращение восстановлено без осложнений, но есть и другие обстоятельства – возраст, сопутствующие заболевания".

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