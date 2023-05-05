Главный архитектор столицы: 15-минутный город может появиться в двух зонах Вильнюса

Главный архитектор столицы Миндаугас Пакалнис в социальной сети Facebook поделился размышлениями на тему осуществления принципа 15-минутного города в Вильнюсе (концепция, которая сводится к тому, что жители должны иметь доступ ко всему необходимому для комфортной жизни, работы и отдыха в непосредственной близости от дома). По его словам, это возможно осуществить в некоторых частях Вильнюса, но для этого не хватает необходимых условий, пишет madeinvilnius.lt.

Необходимые услуги должны находиться в предельной близости - на расстоянии 15 минут ходьбы. По подсчетам архитектора, этот принцип возможно осуществить в средней и центральной части столицы. На окраинах города для этого живет маловато людей.

"В Ирландии общественные деятели разработали свою методику, по которой должен действовать 15-минутный город, для этого плотность населения должна составлять не меньше 50 жителей на 1 гектар (…). В Вильнюсе это может быть средняя зона (советские районы) – только там не хватает одного условия – рабочих мест и услуг, и в центральной (Старый город, Науяместис, Шнипишкес). В других местах плотность недостаточно высокая, чтобы осуществить этот принцип", – писал Пакальнис.

Идеи 15-минутного города на сегодняшний день успешно реализуют в Париже, Барселоне, Мельбурне и др.

Такой принцип способствует устойчивости, жители реже используют автомобили, поскольку у них все есть под рукой - магазины, рестораны, поликлиника, детские сады и школы.

В таких районах устраивают зеленые зоны, приводят в порядок заброшенные площадки и дворы. Цель - сокращение числа автомобилей, поскольку все необходимое есть рядом с домом. Такое решение отчасти помогает устранить заторы.

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