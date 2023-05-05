Представитель бизнес-конфедерации: привязка повышения МЗП к налоговой реформе напоминает попытку правительства схитрить

В пятницу Трехсторонний совет соберется на внеочередное заседание по вопросу определения размера минимальной месячной заработной платы (МЗП) на 2024 год. Несмотря на то, что Трехсторонний совет обязан давать рекомендации Правительству по минимальной месячной зарплате, в публичном пространстве уже обсуждается конкретное предложение Минфина — 10-процентный рост размера МЗП в 2024 году с параллельным повышением размера необлагаемого налогом дохода (ННД) на 20 проц., говорится в пресс-релизе Литовской бизнес-конфедерации (ЛБК).

По мнению ЛБК, стремление увеличить доходы мало зарабатывающих граждан одобряется, однако в то же время следует обратить внимание и на то, что правительство при определении МЗП также должно учитывать показатели и тенденции экономического развития страны. Опубликованная в начале этой недели крайне негативная оценка ВВП Литвы за первый квартал текущего года, которая не совпала ни с одним публичным экономическим прогнозом, вызывает опасения, что чрезмерный рост МЗП может привести к серьезным негативным последствиям для некоторых компаний.

В итоге ЛБК поддерживает предложение о повышении размера ННД вместе с МЗП – желание уравнять размеры ННД и МЗП обсуждается последовательно уже несколько лет, и сегодня таким решением Правительство продемонстрировало бы солидарность с бизнесом, когда рост доходов самых низкооплачиваемых не будет переложен исключительно на плечи бизнеса.

И все же есть опасения, что правительство торопит вопрос повышения МЗП и ННД потому, что пытается увязать его с обсуждаемой сегодня налоговой реформой и тем самым обосновать необходимость значительного повышения налогов на бизнес, предусматриваемого реформой, с чем бизнес-сообщество категорически не согласно.

"Привязка вопросов MЗП и ННД к налоговой реформе с точки зрения бизнес-сообщества напоминает попытку правительства схитрить", — сказал президент ЛБК Андрюс Романовскис.

"Повышая ННД, Правительство как бы предлагает разделить с бизнесом ответственность за рост доходов самых низкооплачиваемых лиц, но за тот же рост ННД будет вынужден заплатить бизнес – за счет повышенных налогов", — добавил он.

Директор экономического департамента Центробанка Литвы (ЦБ) Аурелиюс Дабушинскас заявил на заседании совета на прошлой неделе, что в 2024 году, согласно установленной Трехсторонним советом формуле, MЗП в Литве должна быть повышена на 112,84 евро или 13,4 проц. – с 840 до 952,84 евро.

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