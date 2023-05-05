Соседи предоставили больше информации о мужчине скончавшемся во время прямой трансляции в TikTok

40-летний мужчина из Пренай, который жил в Каунасе, покончил с собой во время прямой трансляции в социальной сети TikTok. Видео длилось около 10 минут. Через 5 часов полиция нашла квартиру, в которой жил мужчина, выломала дверь и обнаружила тело. Сначала полиция утверждала, что жители Литвы, которые видели трансляцию, по номеру 112 не звонили, якобы о трансляции им сообщил сингапурский Интерпол. Позже выяснилось, что один из людей, видевших трансляцию, обращался за помощью.

В среду утром в полицию сообщили, что в социальной сети TikTok во время прямой трансляции мужчина наносит себе ножевые ранения. Когда полиция нашла квартиру, в которой жил 40-летний мужчина, он уже был мертв.

"Вроде бы и была какая-то просьба о помощи. Но мы не могли понять – в чем дело, что происходит, может, трагедия", – сказала LNK соседка скончавшегося Дайва.

Соседи сказали, что у мужчины были проблемы с психикой. Они узнали обо всем уже после трагедии.

"После Нового года мы узнали, что он несколько раз лечился в психиатрической клинике", – сказала соседка.

Мужчина сообщил о своих планах в социальной сети фейсбук, а в 5 ч. утра покончил с собой во время прямой трансляции в TikTok.

"Он не был конфликтным человеком, вел замкнутый образ жизни", – сказала соседка Дайва.

Каунасская полиция указала, что о происшествии им сообщили не "зрители".

"Нам сообщили коллеги из-за рубежа, последовала реакция", – сказал LNK глава Каунасской полиции Миндаугас Баршис. Однако позже выяснилось, что один человек все же звонил по номеру 112 и сообщал о происшествии.

"Есть мониторинг социальных сетей. Но, видимо, невозможно находиться в каждой группе, в системе и все увидеть. Но, конечно, многое тут зависит от нас самих", – сказала министр внутренних дел Агне Билотайте.

Полиция выяснила личность мужчины. Его место жительство было указано в Пренай. Полиция отправилась по указанному адресу, но никого не нашла. Позже узнали, что мужчина может быть в Каунасе. Полиция на месте происшествия оказалась только через 5 часов.

"Начато расследование, выясняются обстоятельства смерти", – сказал Баршис.

Несколько лет назад другой молодой человек из Литвы транслировал самоубийство в фейсбуке.

Психологи расценивают такие действия как просьбу о помощи – попытку обратить на себя внимание.

"Так бывает, некоторые люди, которым, возможно, не хватает живого контакта или возможности обратиться к людям напрямую. И тогда социальные сети становятся тем местом, где можно высказаться, сказать, что происходит, быть может, получить помощь", – сказала психолог Юргита-Смильте Ясюлёне.

Но в психологии есть термин диффузия ответственности. Это значит, что если несчастье видит один человек, то больше вероятность, что он окажет помощь, чем когда есть 20 очевидцев.

"Как будто ответственность разделяется между всеми членами группы. Похоже, есть люди, которые видят и думают, может, кто-то другой вызовет помощь. Почему я. Другие лучше разбираются в происходящем, лучше знают, куда обратиться", – рассказала Ясюлёне.

По словам психолога, большинство увидевших такую запись были бы шокированы, но серьезно на них это не сказалось бы. Однако если у человека есть проблемы – он может покончить с собой после просмотра таких кадров.

"Это важное напоминание для взрослых – важно понять и знать, важно поддерживать связь с детьми, знать, что они смотрят", – сказала Ясюлёне.

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