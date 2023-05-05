Жители Литвы хотели бы получать пенсию 900 евро, экономисты говорят, что это невозможно

Каждый год растет сумма пенсии, которую хотели бы получать жители Литвы. Сейчас респонденты говорят, что хотели бы пенсию в размере 900 евро, тогда можно рассчитывать на достойную старость. Экономисты говорят, что таких пенсий не будет, если жители не будут откладывать деньги дополнительно. Однако "Содра" сообщает, что в этом году 68 000 жителей были привлечены к участию в пенсионном накоплении, но почти половина уже отказалась от этой возможности, сообщает LNK.

Гражина и Ремигиюс из Акмяне сказали LNK, что они понемногу готовятся к пенсии и считают, сколько нужно денег в месяц, чтобы жить спокойно.

"Мы живем в деревне, поэтому мне, наверное, 800 евро хватило бы", – сказала женщина. Ремигиюс с ней согласился, но заметил, что такой суммы хватило бы лишь на жизнь в провинции, а не в городе.

Ремигиюс убежден, что государство о его старости не позаботится. Он не доверяет и пенсионным фондам.

"Я таким фондам не доверяю. Человек сам должен накопить на пенсию", – сказал он.

В этом году средняя пенсия по старости увеличилась на 60 евро и составила 540 евро.

Опрос, проведенный по заказу банка Swedbank, показал, что такая пенсия удовлетворила бы 6% работающих людей. Опрос показал, что большая часть жителей хотела бы получать 900 евро. Это почти в два раза больше средней пенсии.

"300 млн. евро в месяц. В году 12 месяцев. Математика и арифметика тут простая. Ответ – невозможно, если нет ненормальных налогов на труд", – сказал доцент Вильнюсского университета Альгирдас Барткус.

В прошлом году во время опроса, проведенного по заказу Swedbank, чуть больше 1/5 участников опроса довольствовались бы пенсией в размере 600-800 евро. 1/3 хотела бы получать 800-1000 евро. Еще 1/3 хотела бы получать больше 1000.

"Если мы хотели бы, чтобы пенсия равнялась 50% средней зарплаты, о чем говорят президент, Шимоните и вся компания этих людей, то надо, чтобы число занятых в Литве увеличилось на 70 000 человек", – сказал Барткус.

"Я вижу другую проблему. В Литве долгое время не меняется соотношение доходов бюджета с ВВП. Сейчас это 36,5% от ВВП, последние 10 лет никакого прорыва нет", – сказал LNK экономист Александр Изгородин.

Экономисты говорят, что, несмотря на прогнозы по сжатию экономики, пенсии должны увеличиться и в следующем году. Изгородин не считает, что это как-то скажется на бюджете. Однако пенсии не будут равняться 900 евро, значит, люди должны делать дополнительные накопления.

"Если вы не хотите, чтобы забирали от детей и внуков и давали вам, то позаботьтесь о себе сами, пока вам удается заработать", – советует Барткус.

В фондах второй и третьей ступени жители накопили примерно 1/10 ВВП страны, но, по словам экспертов, этого мало, чтобы выплаты были значительными.

В этом году участвовать в пенсионном накоплении пригласили 68 000 человек, почти половина отказалась от участия. Сделать выбор надо до июля. Сейчас в фондах второй ступени деньги откладывает почти 1,5 млн. человек.

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