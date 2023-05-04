Не все частные поставщики электричества будут в одностороннем порядке снижать цены потребителям

Один из поставщиков электричества - Ignitis - объявил, что с 1 июля 2023 г. в одностороннем порядке снизит своим клиентам тариф до 28 цт/кВт/ч, однако компания Elektrum Lietuva так поступать не намерена. Компания Enefit уже готовит отдельное предложение своим клиентам.

Компания Ignitis 4 мая сообщила, что с 1 июля в одностороннем порядке снизит тариф тем своим клиентам, у которых в фиксированных планах тариф выше 28 цт/кВт/ч. Компания установит для них тариф в размере 28 цт/кВт/ч - столько эти люди сейчас платят за электричество с учетом компенсации.

"Компания Ignitis позаботится о том, чтобы с 1 июля не ухудшилась ситуация в случае с клиентами, у которых тариф выше цены, которую они платят сейчас с учетом компенсации", – сообщает компания.

По словам главы компании Elektrum Lietuva Мартинаса Гиги, их компания в таком решении не нуждается. Он заметил, что компания Elektrum Lietuva снижает цены уже с января, а ее клиенты активно выбирают более низкие тарифы. Он заметил, что компания сейчас предлагает фиксированный тариф в размере 22 цт/кВт/ч.

"Мы не ждем, чтобы нам кто-то разрешил снизить цену – мы делаем это с января, начали первыми. Нам поправки к законам не нужны – если с читать с января - почти 60 000 наших клиентов переписали договоры, чтобы платить меньше. Мы продолжаем заботиться о наших клиентах, но сегодня вопрос к тем, кто еще не выбрал Elektrum: зачем платить 28 (цт/кВт/ч), если можно платить 22?" – писал в социальной сети Linkedin, реагируя на заявление Ignitis Гига.

Директор компании Enefit Витянис Коризна сказал, что компания готовит предложение тем, кто платит за электричество больше 28 цт/кВт/ч (это почти 1/4 всех клиентов компании Enefit).

Напомним, что парламент в конце апреля разрешил независимым поставщикам в одностороннем порядке снижать цену на электричество бытовым потребителям.

В последние месяцы на бирже электричество стоит меньше 28 цт/кВт/ч, поэтому независимые поставщики предлагают тарифы ниже компенсируемого государством. Нынешний порядок компенсации цен действует до 1 июля, поэтому тем, кто подписал договоры во время пиковых цен, придется дороже платить за услугу, если они не перепишут договор.

Гига надеется, что все клиенты, у которых цены выше 28 цт/кВт/ч, перепишут договоры.

"До 1 июля у нас есть два месяца. Я верю, что клиенты сами выберут 22 цт/кВт/ч, ведь 28 цт/кВт/ч - это много", – писал он.

Коризна заверил, что ежемесячно договоры переписывает не больше 1% клиентов Enefit – одни делают это самостоятельно, другим поменять тариф предлагает компания.

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