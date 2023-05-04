В Вильнюсе женщины призывают Сейм ратифицировать Стамбульскую конвенцию

В четверг на площади Независимости в Вильнюсе была организована гражданская акция, призывающая членов Сейма ратифицировать Стамбульскую конвенцию. По словам организатора акции, представителя ассоциации Vilniaus Moterų namai (Вильнюсский Женский дом) Элинги Зеленкайте, жертвы насилия в Литве до сих пор сталкиваются с обвинениями со стороны общества.

"На самом деле, эта очень часто организуемая нами акция направлена побудить Сейм ратифицировать Стамбульскую конвенцию, чтобы литовские женщины и девушки чувствовали себя в обществе в безопасности", - во время организованной акции "Остановим насилие против женщин! Ратифицируем Стамбульскую конвенцию", - Elta сказала Э. Зеленкайте.

"Потому что жертвы насилия все равно все еще сталкиваются с обвинениями со стороны общества, которые мы можем наблюдать сейчас в СМИ и в обществе. Мы стремимся, чтобы наши дочери, девочки росли в более безопасном обществе", - добавила представитель ассоциации.

По словам президента Vilniaus Moterų namai Лилии Хенрики Василяуске, ассоциация была одним из инициаторов ратификации Стамбульской конвенции еще в 2018 году.

"Мы были очень активными инициаторами ратификации Стамбульской конвенции. В то время нас поддержала Президентура Дали Грибаускайте. Мы и другие неправительственные организации добились того, чтобы Конвенция была представлена ​​ для ратификации в Сейм", - сказала Elta Л. Х. Василяуске.

"Но, как видите, до сих пор ее не ратифицировали, и появились радикально правые, которые были организованы и хорошо финансировались, и это была своего рода разновидность гибридной войны", - добавила она.

По словам президента ассоциации, представителей ультраправых, выступающих против Стамбульской конвенции, финансирует президент России Владимир Путин. Л. Х. Василяуске подчеркнула, что организованные против Конвенции кампании не имеют ничего общего с содержанием документа.

"Потом выяснилось, что путинские олигархи, готовясь к экспансии на Запад, финансировали праворадикальные группировки во всех новых демократиях и давали им все в руки, одни и те же тексты просто переводились на национальные языки", - пояснила президент Vilniaus Moterų namai.

"Кампании фейков, не имеющие абсолютно никакого отношения к содержанию Стамбульской конвенции", – подчеркнула Л. Х. Василяуске.

Она пояснила, что миссия организованной в четверг гражданской уличной акции состоит в том, чтобы ознакомить людей с истинным содержанием Конвенции.

"Наша миссия здесь – поделиться содержанием Конвенции с прохожими, простыми людьми, которые очень долго были введены в заблуждение ультраправыми и конкретно путинскими олигархами. Мы напечатали простые тексты, просто перевод на литовский язык, чтобы люди могли ознакомиться и увидеть, что это такое", - сказала Л. Х. Василяуске.

"Потому что сейчас общественность и политики постепенно приходят в себя, для них не достойно поддерживать дискурс Путина и говорить о гендеризме и прочих бреднях, которые звучат в кремлевском зале, поэтому сейчас они уже начали немного сомневаться в кампании фейков", - сказала она.

По словам президента ассоциации, Стамбульская конвенция является самым полезным для государства документом, запрещающим насилие в отношении женщин.

"Мы хотим, чтобы люди как можно скорее получили достоверную информацию, и чтобы это был именно самый радикальный, справедливый и самый полезный документ для преодоления насилия в отношении женщин", - резюмировала Л. Х. Василяуске.

ELTA напоминает, что Литва подписала Стамбульскую конвенцию в 2013 г., а в 2018 г. президент Даля Грибаускайте представила ее в Сейм на ратификацию.

Однако некоторые парламентарии и общественность в Литве выступают против ратификации Стамбульской конвенции. Пока неясно, когда Сейм вернется к этому вопросу.

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