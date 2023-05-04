Жительницу Каунаса удивила разница цен: кто что хочет, то и делает?

В редакцию портала обратилась читательница, которая хотела купить два товара в электронном магазине известного инфлюэнсера Виктории Сигел. Перед оформлением заказа она проверила цену в интернете и была поражена: один товар был дороже в 14 раз, чем на итальянском сайте, а другой больше чем в 3 раза. Ситуацию прокомментировали и представители интернет-магазина.

Эмиле интересовалась товарами компании TECHNIQUE: на сайте Сигел она нашла восстанавливающую маску TECHNIQUE Balje (1000 мл) за 49.90 евро, а на итальянском сайте profumeria3pnew.it такая же маска продается за 3.51 евро. В 14 раз дешевле. Защита для волос TECHNIQUE – масло OIL NON OIL BALJE (250 мл) в эл. магазине Сигел стоит 17.90 евро, а на сайте profumeria3pnew.it – 5.86 евро, в три раза дешевле.

"Мне интересно, как понять такую разницу в ценах, какому магазину верить? Кто вообще проверяет, какие товары продают, какие цены устанавливают, или все делают, что хотят? Мне, например, представители магазина Сигел могут сказать, что там подделка, но, может, и у них подделка? Откуда мне знать, что она не продает продукцию с этого же сайта, как оригинал. Никто не хочет быть обманутым. Еще один вопрос, на официальной странице TECHNIQUE я вообще не нахожу этих товаров, так откуда они? Это какие-то остатки или их никогда не было?", – вопрошает Эмиле.

Prekių palyginimas, DELFI koliažas.

Представители магазина Shop by Viktorija Siegel дали такой ответ: "Мы не можем комментировать цены на сайтах в других странах, поскольку не знаем, реальный это магазин, действительно ли он торгует оригинальной продукцией, не знаем, какой состав, качество продукта, на каких условиях его получают у производителя и т.д. В нашем магазине вы найдете лишь оригинальные товары, ассортимент которых мы регулярно расширяем. Как вам известно, цена зависит от ряда факторов – приобретения товара, расходов на доставку, других расходов и т.д."

В эл. магазине Сигел в основном торгуют косметикой: средствами для волос, кожи, духами и т.д.

По данным Rekvizitai.vz.lt, в 2021 г. годовые доходы магазина составили 6 861 564 евро, а чистая прибыль - 1 370 875 евро.

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