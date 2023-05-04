В Литве подтверждены еще три случая легионеллеза всего 15

Каунасский департамент Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ) 4 мая получил еще три сообщения о заболевании легионеллезом в Каунасском районе и начал расследование. Всего на данный момент зафиксировано 15 случаев этого заболевания, 12 – в Каунасском районе, 3 – в Каунасе.

Заболевшие живут как в многоквартирных, так и в собственных домах. Большинству из них услуги горячей воды поставляет АО Kauno energija, некоторые используют личные системы отопления и подогрева воды, один заболевший пользуется водой из колодца. По этой причине нет возможности утверждать, что источник заражения один.

Нет данных о том, что заболевшие посещали какое-то одно общественное место (например, бассейн), где могли заразиться.

НЦОЗ взял пробы воды в домах заболевших, результаты будут через 10 дней.

Напомним, что бактерии, вызывающие легионеллез, попадают в организм воздушно-капельным и воздушно-пылевым путем. Бактерии размножаются при температуре 25—42,2°C.

После диагностики первых случаев и в дальнейших случаях специалисты НЦОЗ связывались с администраторами домов и просили принять профилактические меры - поднять температуру воды в системах, чтобы уничтожить бактерии. Активно поддерживают связь с представителями Каунасского муниципалитета и муниципалитета Каунасского района, староством Гарлявы.

Жителей частных домов также информировали о способах профилактики.

АО Kauno energija в своих сетях повысила температуру воды до 65°C. Среди жителей Гарлявы распространяют информацию о профилактике этого заболевания.

Важно знать, что болезнь передается воздушно-капельным и воздушно-пылевым путем. Невозможно заразиться, если пить воду, использовать ее для приготовления пищи или от заболевшего человека.

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