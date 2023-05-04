Работник нацлаборатории: указание о закупке экспресс-тестов на COVID-19 у компании Profarma было получено от вице-министра

Как утверждает работник Национальной лаборатории по надзору за общественным здоровьем (НЛНОЗ) Эляна Лубене, указания бывшему руководителю НЛНОЗ Витаутасу Зимницкасу о начале процедуры закупки экспресс-тестов на COVID-19 у компании Profarma дала замминистра здравоохранения Лина Ярушявичене.

Об этом Э. Лубене заявила в четверг в Окружном суде города Вильнюса, в котором продолжается рассмотрение дела о закупке экспресс-тестов на COVID-19. По данному делу проходит экс-замминистра здравоохранения Л. Ярушявичене – ей предъявлены обвинения в злоупотреблении служебным положением.

По словам работника НЛНОЗ Э. Лубене, она лично не встречалась с обвиняемой Л. Ярушявичене, но приходилось сотрудничать, переписываться по рабочим вопросам.

"Нам пришлось сотрудничать по рабочим вопросам, в частности, по этому делу —касательно закупки экспресс-тестов", — заявила в суде Э. Лубене.

Работник НЛНОЗ, вспоминая март 2020 года, когда закупались экспресс-тесты на COVID-19, утверждала, что указание о закупке тестов директор лаборатории В. Зимницкас получил от Л. Ярушявичене.

"Директор В. Зимницкас получил приказ Министерства здравоохранения. В частности, В. Зимницкас получил из министерства указание от Л. Ярушявичене о закупке экспресс-тестов", – сказала Э. Лубене.

По ее словам, от компании Profarma поступило два предложения по экспресс-тестам, второе из предложений, по словам Э. Лубене, было принято.

"Во втором предложении предлагалось 510 тыс. единиц тестов. Л. Ярушявичене указала, что принимает второе предложение, позже был подготовлен договор купли-продажи с Profarma, договор подписан 19 марта 2020 года. (...) Что касается второго предложения, мы получили письмо от Л. Ярушявичене о том, что принимаем второе предложение", – сказала представитель НЛНОЗ.

Как утверждает Прокуратура, информация, собранная в ходе досудебного расследования, позволяет обоснованно подозревать, что Л. Ярушявичене, находясь на посту замминистра здравоохранения, злоупотребляла своим положением и с марта 2020 года, предположительно, давала необоснованные и незаконные указания руководителю и работникам НЛНОЗ при Минздраве относительно закупки экспресс-тестов на COVID-19.

Расследование проводилось в связи с закупкой более 500 тыс. серологических экспресс-тестов у компании Profarma на сумму более 6 млн. евро. Прокуратура считает, что Л. Ярушявичене оказывала протекцию этой компании, действуя в ее интересах при госзакупке тестов на COVID-19 и тем самым нанесла ущерб государству.

Апелляционный суд постановил, что государство переплатило нескольким компаниям за вышеупомянутые тесты, и присудил более 4 млн евро в пользу государства.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!