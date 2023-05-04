Эфир Delfi с советником главы офиса президента Украины Михаилом Подоляком

В ночь на 3 мая над Сенатским дворцом московского Кремля взорвались 2 беспилотника. Россия сразу же обвинила Украину, трактуя это как попытку покушения на Владимира Путина.

Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского официально заявил, что они к этому не причастны. Кто стоит за этой атакой и какова ее цель: символический сигнал к началу украинского наступления или инсценировка российских спецслужб с целью еще большей мобилизации своих граждан?

Обсуждаем с советником главы офиса президента Украины Михаилом Подоляком.

Начало трансляции в 13.00

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!