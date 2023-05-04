Самоубийство в прямом эфире на TikTok: что делала полиция для его предотвращения

В среду рано утром в Каунасе с собой покончил мужчина. Самоубийство он транслировал через TikTok, перед этим написал несколько сообщений в фейсбуке о том, что ему осталось жить всего несколько минут.

Трансляция началась в 5 ч. утра и длилась около 8 минут. Во время трансляции мужчина 1983 г.р. наносил себе раны ножом.

Люди, которые видели это, призывали звать на помощь полицию, но предотвратить трагедию не было возможности. Правда, по данным полиции, к ним никто не обращался.

Представители Каунасской полиции сказали, что о трансляции им сообщило Национальное бюро Интерпола в Сигапуре.

Полиция оперативно выяснила личные данные мужчины, но дома в Пренай, где декларировано его место жительства, мужчину не нашли.

Позже полиция выяснила, что он может находиться в Каунасе, но это стало известно после 10 ч.

Полиция поехала в квартиру на шоссе Лакуну, выломала дверь в квартире и обнаружила тело мужчины с более чем 10 ножевыми ранениями.

"По предварительным данным экспертов, мужчина покончил с собой. На теле обнаружены многочисленные ранения, нанесенные под похожим углом. Признаков самообороны не обнаружено", – сообщает прокуратура.

Ведется расследование.

Перед самоубийством мужчина в фейсбуке сообщил о том, что намерен покончить с собой. Сейчас под его записями люди выражают соболезнования, но есть и такие, кто просит поделиться трансляцией.

Знакомые охарактеризовали мужчину, как человека "со странностями", но такие его действия их удивили.

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