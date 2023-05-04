Трансляция началась в 5 ч. утра и длилась около 8 минут. Во время трансляции мужчина 1983 г.р. наносил себе раны ножом.
Люди, которые видели это, призывали звать на помощь полицию, но предотвратить трагедию не было возможности. Правда, по данным полиции, к ним никто не обращался.
Представители Каунасской полиции сказали, что о трансляции им сообщило Национальное бюро Интерпола в Сигапуре.
Полиция оперативно выяснила личные данные мужчины, но дома в Пренай, где декларировано его место жительства, мужчину не нашли.
Позже полиция выяснила, что он может находиться в Каунасе, но это стало известно после 10 ч.
Полиция поехала в квартиру на шоссе Лакуну, выломала дверь в квартире и обнаружила тело мужчины с более чем 10 ножевыми ранениями.
"По предварительным данным экспертов, мужчина покончил с собой. На теле обнаружены многочисленные ранения, нанесенные под похожим углом. Признаков самообороны не обнаружено", – сообщает прокуратура.
Ведется расследование.
Перед самоубийством мужчина в фейсбуке сообщил о том, что намерен покончить с собой. Сейчас под его записями люди выражают соболезнования, но есть и такие, кто просит поделиться трансляцией.
Знакомые охарактеризовали мужчину, как человека "со странностями", но такие его действия их удивили.
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