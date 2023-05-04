Вице-министр финансов о продолжительности рецессии: думаем, что годовой экономический рост будет положительным

Вице-министр финансов Миндаугас Лютвинскас утверждает, что несмотря на то, что в Литве наблюдается техническая рецессия, Министерство финансов и Правительство продолжают придерживаться мнения о том, что рост валового внутреннего продукта в этом году будет положительным. По его словам, этот рост начнется во втором полугодии текущего года.

"Мы должны понимать, что наблюдаемая техническая рецессия еще не означает, что годовой рост будет отрицательным. (...) В мартовском сценарии экономического развития мы говорили и продолжаем придерживаться мнения о том, что, несмотря на медленное и более сложное начало года, существует реалистичный сценарий положительного годового роста. Он не будет очень большим, но должен остаться положительным", – сказал в четверг М. Лютвинскас в интервью радиостанции LRT radijas.

"И мы считаем, что второе полугодие этого года будет сильнее, чем начало года", – добавил он.

По словам замминистра, такое изменение в экономике будет обусловлено восстановлением внешнего спроса. Также, по его словам, на сегодняшний день в Литве не замечен рост безработицы, поэтому, с повышением зарплат усилится и внутреннее потребление.

"Как мы видим, некоторые рыночные индикаторы говорят о том, что внешний спрос должен вырасти, а это должно положительно сказаться на экономике. Вторым важным аспектом является компонент внутреннего спроса. На рынке труда в данный момент не видно стоп-сигналов — нет резкого скачка уровня безработицы. Но мы наблюдаем дальнейший и относительно быстрый темп роста зарплат. И с другой стороны видим, что инфляционная тенденция замедляется. Так что наши предположения таковы, что в середине года мы увидим ситуацию, когда рост заработной платы вновь превысит рост инфляции, что даст положительный импульс для внутреннего потребления", – пояснил он.

ELTA напоминает, что в первом квартале 2023 г. валовой внутренний продукт (ВВП) страны в сопоставимых ценах составил 15,8 млрд евро. По сравнению с четвертым кварталом 2022 года изменение реального ВВП без учета влияния факторов сезонности и количества рабочих дней было отрицательным и составило -3 процента.

Уже второй квартал подряд в Литве фиксируется отрицательное изменение ВВП.

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