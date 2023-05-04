Вклады жителей Литвы за месяц увеличились на 643,1 млн евро

В среду Центробанк Литвы объявил данные баланса и процентных ставок денежных финансовых учреждений (ДФУ) за март 2023 г., которые показывают, что вклады резидентов Литвы в кредитных учреждениях за месяц увеличились на 643,1 млн. евро или 1,7 проц. (годовой темп роста составил 10,9 проц.).

Вклады нефинансовых компаний и домашних хозяйств увеличились на 596,6 млн. и 94,0 млн. евро соответственно, или 5,6 и 0,4 проц. (их годовые темпы роста составили 17 и 6,5 проц. соответственно).

Вклады финансового сектора в марте сократились на 59,5 млн., а государственного сектора увеличились на 39,1 млн. – до 898,5 млн. соответственно, и в конце месяца составили 4,5 млрд. евро. Вклады нефинансовых компаний и домохозяйств на конец марта 2023 г. составляли 10,8 млрд. и 21,1 млрд. евро соответственно.

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Займы кредитных учреждений резидентам Литвы за месяц увеличились на 230,7 млн. евро или 0,9 проц. (годовой темп роста составил 10,8 проц.). Кредиты литовским нефинансовым компаниям и домохозяйствам за месяц увеличились на 138,4 млн. и 85,5 млн. евро соответственно, или 1,4 и 0,6 проц. (годовые темпы роста составили 10,2 и 10 проц. соответственно). Кредиты финансовому сектору увеличились на 15,3 млн. евро, а государственному сектору уменьшились на 8,4 млн. евро., на конец марта 2023 г. кредиты этим секторам составили 10,2 млрд, 13,8 млрд, 2,0 млрд. и 328,8 млн. евро соответственно.

Займы кредитных учреждений литовским домохозяйствам на покупку жилья и потребительские кредиты за месяц увеличились на 72,2 млн. и 13,8 млн. евро соответственно, или 0,6 и 1,4 проц., а кредиты на другие цели уменьшились на 0,5 млн. евро или 0,1 проц., до 11,6 млрд., 957,4 млн. и 1,2 млрд. евро соответственно.

Процентные ставки кредитных организаций по новым договорам займов домохозяйствам за месяц увеличились на 0,04 проц. пункта – до 6,13 проц. Процентные ставки по кредитам на покупку жилья и по потребительским кредитам выросли на 0,16 и 0,33 соответственно, а по кредитам на другие цели снизились на 1,08 проц. пункта. Процентные ставки по этим кредитам в марте 2023 г. составляли 5,03, 9,31 и 6,66 проц. соответственно.

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