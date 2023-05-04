Экономист критикует предложение Центробанка об увеличении ММЗ на 13%: это приведет к росту безработицы

Главный экономист "Swedbank" Нериюс Мачюлис критикует предложение Центробанка Литвы о том, что в следующем году минимальная месячная зарплата (ММЗ) могла бы вырасти на 13,4 проц. или 113 евро. По его словам, такое повышение противоречило бы попытке Европейского центрального банка (ЕЦБ) замедлить инфляцию, более того, рост производительности труда не соответствует такому повышению заработной платы, что негативно сказалось бы на промышленности.

"Я не понимаю мнение Центробанка Литвы о том, что ММЗ с 1 января может увеличиться на 13 проц. ЕЦБ борется с чрезмерным ростом зарплат, потом выходит Центробанк Литвы и говорит, что необходимо повысить заработную плату на 13 проц., что в пять раз больше, чем рост производительности, и это было бы сделано в условиях, когда мы уже наблюдаем рецессию промышленности", - на заседании парламентского Комитета по европейским делам в среду сказал Н. Мачюлис.

По мнению экономиста, такое повышение зарплаты привело бы к более высокому уровню безработицы. По его словам, чтобы помочь зарабатывающим меньше всего, нужно повышать не зарплаты, а увеличивать размер необлагаемых налогом доходов (ННД).

"Последствиями этого может стать гораздо более высокий уровень безработицы, чем сейчас. Думая о жителях с самыми низкими доходами, вероятно, необходимо искать ресурсы для увеличения ННД. Но такая индексация ММЗ, которая была обычной и работала последние 5 лет, сейчас очень болезненно вернется бумерангом", - заявил он.

ЕЦБ переусердствует с повышением процентных ставок

Также Н. Мачюлис заявил, что способ борьбы ЕЦБ с инфляцией неэффективен, поскольку повышение процентных ставок в краткосрочной и среднесрочной перспективе не влияет на этот процесс. По его словам, в настоящее время ЕЦБ пытается бороться с инфляцией и ожиданиями повышения заработной платы.

"ЕЦБ пытается сделать то, что почти невозможно – он пытается подавить инфляцию, не оказывая на нее очень большого влияния. В исследовании самого ЕЦБ говорится, что повышение процентных ставок очень мало влияет на инфляцию в краткосрочной и среднесрочной перспективе. По сути, ЕЦБ борется с инфляционными ожиданиями, с ожиданиями, которые связаны с повышением зарплат. И на них можно повлиять, вызвав рецессию. И он не скажет этого открыто, но он действительно считает, что необходимо вызвать рецессию, чтобы повысился уровень безработицы, замедлился рост зарплат и исчезли инфляционные ожидания", - пояснил Н. Мачюлис.

Инфляция в еврозоне резко выросла после того, как в феврале 2022 г. Россия начала вторжение в Украину. Хотя значение этого показателя в марте снизилось до 6,9 проц., она по-прежнему значительно превышает предусмотренную ЕЦБ цель в 2 проц.

Чтобы обуздать инфляцию, бушующую в блоке единой валюты, ЕЦБ с июля прошлого года повысил норму процентных ставок на 3,5 проц. Следующее заседание правления банка запланировано на 4 мая. В последнее время темпы роста потребительских цен в еврозоне замедляются.

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