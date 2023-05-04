Спикер Сейма: рационально разделить самоуправления на три группы и установить членам советов фиксированную зарплату

На фоне того, что в последнее время в публичном пространстве все чаще выявляются случаи, когда члены муниципальных советов злоупотребляют средствами, выделенными на их деятельность, спикер Сейма Виктория Чмилите-Нильсен предлагает установить фиксированную зарплату муниципальным политикам, работающим в советах, с учетом разделения самоуправлений на три группы.

"Один из наиболее рациональных путей — придерживаться деления самоуправлений на три группы (по размеру самоуправления, численности населения существуют три группы) и просто установить фиксированную сумму, т. е., в качестве вознаграждения члену совета, как, по сути, предусмотрено законом. И в соответствии с этими группами установить такое вознаграждение, а именно фиксированную сумму", — заявила в среду В. Чмилите-Нильсен телеканалу TV3.

По ее словам, такое предложение является одним из основных рассматриваемых вариантов изменения действующей модели деятельности самоуправления, согласно которой члены совета за свою работу не получают официального вознаграждения.

С предложением изменить закон о местном самоуправлении путем установления постоянной фиксированной заработной платы для политиков местного самоуправления выступает и Литовская ассоциация самоуправлений (ЛАС). Кроме того, ассоциация призывает либо установить определенную фиксированную сумму денег на канцелярские расходы, либо обеспечить членов совета всеми средствами, необходимыми для работы. Таким образом, по мнению ЛАС, проблема была бы решена по существу.

По словам спикера Сейма, в ближайшее время предложения будут переданы в Сейм на рассмотрение.

"В настоящее время Комитет государственного управления и самоуправлений во главе с Ричардасом Юшкой занимается подготовкой своих предложений. Я думаю, что совсем скоро они попадут в зал заседаний Сейма и мы будем их обсуждать", – отметила В. Чмилите-Нильсен.

По словам главы Парламента, несмотря на дальнейшие результаты кампании Skaidrinam ("Разоблачаем"), инициированной публицистом Андрюсом Тапинасом, необходимо менять "саму систему".

По ее словам, опубликованные данные сильнее всего подорвут доверие к самоуправлению, которое, по ее словам, до этого было высоким.

"Доверие пошатнулось. Как председатель Сейма призываю всех политиков как можно быстрее предоставлять информацию и отвечать на обоснованно возникающие вопросы", – сказала В. Чмилите-Нильсен.

Как ранее сообщала ELTA, вопросы прозрачности расходов членов муниципального совета возникли после того, как публицист Андрюс Тапинас начал расследование возможной растраты муниципальных бюджетных средств. На сегодняшний день А. Тапинас обнародовал возможные случаи злоупотреблений в Мажейкяйском, Нерингском, Шилутском и Пагегяйском самоуправлениях.

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