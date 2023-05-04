Во время "Национальной лесопосадки" в этом году было посажено рекордное количество деревьев

ELTA ru.DELFI.lt

В прошлые выходные, во время организованной Государственным лесничеством и Министерством окружающей среды "Национальной лесопосадки", было посажено 2,8 млн. саженцев деревьев, сообщает Государственное лесничество.