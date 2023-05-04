Прогноз на ближайшие дни: мокрый снег и заморозки до 8 градусов

В четверг ожидается переменная облачность. Во многих районах пройдут небольшие дожди, однако местами возможен мокрый снег. Воздух прогреется всего до 8-13 градусов.

В ночь на пятницу закрепится антициклон. Местами возможны кратковременные небольшие дожди. Ожидаются заморозки до 0–5 градусов, на поверхности почвы до 8 градусов, только местами будет чуть выше нуля.

В пятницу днем ситуация почти не изменится, со стороны Скандинавии придет зона высокого давления. День будет солнечным, но холодным. Особых осадков не ожидается. Днем будет 7–12 градусов тепла. Холоднее будет на северо-западе, теплее – на юге и юго-западе.

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