Больничная касса: на компенсацию онкологических препаратов – в три раза больше средств

Согласно анализу, проведенному Государственной больничной кассой (ГБК) при Министерстве здравоохранения, за последние семь лет расходы Фонда обязательного страхования здоровья на компенсацию противоопухолевых препаратов жителям Литвы выросли в три раза.

"В 2016 году на компенсацию противоопухолевых препаратов потребовалось 64 млн. средств из Фонда обязательного страхования здоровья. Ежегодно финансирование онкологических препаратов увеличивалось примерно на 20 проц. и в прошлом году эти расходы увеличились втрое – до 193 млн. евро. Ни в одной другой группе лекарств за последние несколько лет не было такого быстрого роста, как в этой", - отмечает заведующий Отделом компенсирования лекарств ГБК Эвалдас Стропус.

ГБК не сомневается, что такой значительный скачок обусловлен не только значительно увеличившимся в 2016-2022 г. количеством больных онкологическими заболеваниями, но и включение в систему компенсирования многих новых, чрезвычайно дорогих препаратов.

"В 2016 году в список компенсируемых препаратов было включено 85 препаратов для лечения онкологических заболеваний, а в прошлом году больничные кассы уже компенсировали 130 различных противоопухолевых препаратов", - говорит Э. Стропус.

Согласно анализу, больше всего средств из Фонда обязательного страхования здоровья в прошлом году потребовало лечение злокачественных новообразований бронхов и легких компенсируемыми препаратами. На это ушло более 27 млн. евро. Еще почти 21 млн. в прошлом году был выделен на компенсацию лекарств против злокачественной меланомы, 17 млн. ​​евро – на лекарства для лечения рака молочной железы. Также более 15 млн. евро было выделено на компенсирование лекарств для больных с лимфоидной лейкемией и около 14 млн. евро – для больных раком почки, отмечается в сообщении.

Анализ, проведенный специалистами ГБК, также показал, что в 2022 г. компенсируемые противоопухолевые препараты в Литве принимали почти 45 тыс. человек, т.е. на 11 тыс. пациентов больше, чем в 2016 году. Это указывает на то, что диагностика онкологических заболеваний за последние годы значительно улучшилась, а включение дорогостоящих инновационных противоопухолевых препаратов в систему компенсирования оправдало себя и, возможно, привело к увеличению выживаемости пациентов с онкологическими заболеваниями.

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