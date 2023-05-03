Правительство Литвы отменило исключение в вопросе разворота мигрантов

В среду правительство утвердило политику разворота нелегальных мигрантов. Однако Кабинет министров принял решение отказаться от исключения, предусмотренного законом Сейма.

Сейм планировал сделать исключение для тех иностранцев, в странах происхождения которых происходят вооруженные конфликты.

Однако, опасаясь, что это станет стимулом для незаконного въезда иностранцев на территорию Литвы, правительство решило не применять исключение, "если будет установлено, что иностранец бежит от вооруженных конфликтов, указанных в постановлении правительства, а также преследования, как это определено в Конвенции о статусе беженцев, или стремится попасть на территорию Литовской Республики в гуманитарных целях".

ELTA напоминает, что в конце апреля парламентарии узаконили политику разворота нелегальных мигрантов.

Закон, инициированный Министерством внутренних дел (МВД), предоставляет Службе охраны государственной границы (СОГГ) правовую основу для разворота иностранцев, незаконно пересекающих границу во время чрезвычайных ситуаций или положений. Также предусмотрена возможность временно ограничивать передвижения иностранцев через определенные пограничные пункты пропуска. Однако такие лица смогут ходатайствовать о предоставлении убежища вне зависимости от того, легально они оказались в стране или нет. Но просителя убежища, нелегально пересекшего границу, сотрудники смогут задержать.

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