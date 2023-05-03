В магазинах появились ягоды, которые в этом году наконец-то подешевели

На прилавках магазинов появились долгожданные первые литовские ягоды - клубника. По словам пресс-секретаря Iki Вайды Будрене, покупатели с нетерпением ждали появления литовской клубники. В этом году интерес подогрет и более низкими ценами на первые ягоды.

"Первая клубника на прилавка - словно напоминание о том, что теплое время года не за горами. Покупатели разбирают ягоды, как только они появляются в продаже. Мы рады, что благодаря тесному сотрудничеству с местными фермерами, мы можем предложить покупателям литовскую клубнику уже в начале мая", – сказала Будрене.

Собеседница отметила, что литовскую клубнику будут продавать в емкостях по 200 г. Цена 2,49 евро за 200 г. В этом году первая литовская клубника на 50 центров дешевле, чем в прошлом.

Ранняя клубника - результат уникальной технологии выращивания ягод. Магазинам сети Iki клубнику поставляет компания Anykščių daržovės. Ее директор Вальдемарас Юшка сказал, что привез новые технологии из Нидерландов.

"Мы первые стали выращивать клубнику в теплицах особым способом – ягоды зреют в измельченной кожуре кокосовых орехов в специальных лотках. Благодаря этой технологии ягоды созревают раньше, а мы снимаем два урожая", – сказал он.

Рассаду клубники высаживают в начале августа, а первые ягоды снимают в октябре. С конца декабря, когда снимают последний урожай, клубники "засыпает", а весной ее "будят" с помощью подходящей температуры.

В теплицах Юшки растет голландская клубника сорта Elsanta. Ягоды этого сорта сладкие и качественные. Клубника этого сорта плодоносит с мая по июнь.

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