Всемирный индекс свободы прессы: Литва поднялась на 7-ое место

В рейтинге всемирного индекса свободы прессы Литва поднялась с 9-го места на 7-ое, говорится в опубликованном в среду рейтинге "Репортеров без границ" (RSF).

Сообщается, что, несмотря на недостатки правовой системы, финансовые проблемы и напряженность в отношении с властями, условия работы журналистов в Литве относительно благоприятны.

Также сообщается, что в литовских СМИ доминирующую позицию занимают общественный вещатель LRT, группа TV3, в которую входят 9 телеканалов, 3 радиостанции и множество небольших медиакомпаний, а также группа LNK с 5 телеканалами.

Что касается интернет-СМИ с ориентацией на журналистские расследования, то такие СМИ в Литве привлекают все больше молодой аудитории, сообщает RSF.

В оценке свободы и качества литовских СМИ привлекает внимание тот факт, что СМИ в Литве сравнительно часто сталкиваются с отказом в предоставлении публичной информации без объяснения причин. Органы регулирования и надзора за СМИ достаточно независимы от политического влияния, за исключением правления LRT, члены которого избираются политиками, сообщает RSF.

Как сообщает организация, правовая система Литвы не всегда помогает защитить права журналистов, также ей не хватает ясности. Суды, по данным RSF, иногда на первое место ставят защиту персональных данных, а не свободу СМИ.

В 2022 году Литва в этом рейтинге занимала 9-е место.

Первое место в рейтинге всемирного индекса свободы прессы седьмой год подряд занимает Норвегия. Однако в этом году второе место заняла не скандинавская страна, а Ирландия, поднявшаяся на 4 позиции по сравнению с прошлогодним результатом. Дания, опустившаяся на 1 позицию, заняла третье место.

Наихудшие рейтинги свободы прессы среди 180 стран у Северной Кореи, Китая и Вьетнама.

В оценке текущего года, по сравнению с прошлым годом, Латвия поднялась с 22-го места на 16-е, в то время как Эстония в этом году опустилась на 8-е место с 4-го в прошлом году.

Украина занимает 79-е место.

Россия в рейтинге всемирного индекса свободы прессы занимает 164-е место, Беларусь — 157-е.

"Репортеры без границ" (Reporters sans frontiers RSF) — международная неправительственная организация, борющаяся за свободу, плюрализм и независимость журналистики. Организация была основана во Франции. Центральный офис организации расположен в Париже.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!