За решеткой оказалась молодая наркоторговка

Полицейские третьего вильнюсского комиссариата выявили место торговли наркотиками. Суд разрешил арестовать молодую распространительницу наркотиков.

Полиция узнала, что в районе Расу (Вильнюс) лица цыганской национальности распространяют наркотики – карфентанил.

Полиция собрала необходимые данные и начала расследование. Удалось выяснить, что попадавшая прежде в поле зрения полиции молодая женщина (1998 г.р.), которая уже однажды была осуждена за распространение наркотиков, располагает большим количеством наркотиков и распространяет их не только в районе Расу, но и на вокзале, в Науининкай и других местах столицы.

Полиция выявила схему перевозки и распространения наркотиков, людей, покупавших дурь у подозреваемой.

Полиция провела операцию по задержанию подозреваемой. Ее и ее клиентов (1989 и 1985 г.р.) взяли с поличным. Задержанные клиенты ранее уже привлекались к ответственности за употребление наркотиков.

Один из клиентов пытался бежать от полиции, но был задержан.

Наркотики нашли в чехле его телефона.

Подозреваемая в распространении пыталась избавиться от улик – высыпала наркотики на пол в машине. Однако полиция собрала наркотики и передала экспертам.

Суд разрешил взять подозреваемую под арест. Ее клиентам назначены другие меры пресечения.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!