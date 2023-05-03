В Вильнюсе снова проведут гидравлические испытания, будут отключать горячую воду

Крупнейший поставщик отопления и горячей воды в Литве компания "Вильнюсские теплосети" (Vilniaus šilumos tinklai, VŠT) уже готовится к новому сезону. До осени компания проверит и подготовит к новому сезону сеть протяженностью 758 км. В ходе этих работ неизбежно отключают горячую воду в домах, поэтому жителям рекомендуется заранее ознакомиться с графиком работ на сайте компании, пишет madeinvilnius.lt.

Гидравлическое испытание — один из наиболее часто используемых видов контроля, проводящийся с целью проверки прочности и плотности сосудов, трубопроводов и др. Во время работ на выбранном участке трассы повышают давление, что позволяет обнаружить наличие повреждений и устранить их. Одновременно проводятся ремонтные работы. Такие проверки компании обязаны ежегодно проводить по закону.

Уже не первый год компания старается делать все возможное, чтобы максимально сократить время проведения таких работ.

"Если в 2016 году воду отключали в среднем на трое суток, то сейчас ее выключают меньше чем на сутки. Если находят серьезный дефект, то воду могут отключить не более, чем на 5 суток - столько времени требуется на проведение сложного ремонта", - сказал представитель компании Йонас Кимонтас.

Поскольку проведение гидравлических испытаний тщательно планируется, жители могут ознакомиться с графиком работ заранее на сайте www.chc.lt – достаточно ввести адрес в строите поиска.

Важно знать, что график работ будет корректироваться в зависимости от того, какие дефекты были выявлены в ходе испытаний.

Компания просит клиентов обновить свои контакты, если они изменились, чтобы компания могла предоставить им всю необходимую информацию о проведении работ и сроках отключения воды.

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