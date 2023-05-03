Врачи сообщают о состоянии здоровья Адамкене

В среду врачи сообщили, что супруга экс-президента Литвы Валадаса Адамкуса Алма все еще находится в реанимации. "За последние сутки состояние Алмы Адамкене, которая находится в Сантаришкской клинике, не изменилось, остается тяжелым, но стабильным. Госпожа Алма находится в отделении интенсивной терапии", – сообщают врачи.

Экс-президент Валдас Адамкус провел час в больнице рядом со своей супругой Алмой. Он сказал, что сейчас находится в состоянии полной неизвестности.

"За неделю она не произнесла ни одного слова, не открывала глаз. Сегодня я следил за ее дыханием, только один раз видел ощутимый вздох", – сказал Адамкус.

2 мая врачи информировали о состоянии здоровья супруги экс-президента Литвы Валдаса Адамкуса Алмы.

"Алма Адамкене пятые сутки находится в отделении интенсивной терапии Сантаришкской клиники. В минувшую пятницу (28 апреля) Алму Адамкене доставили в клинику с подозрением на инсульт.

К сожалению, диагноз подтвердился, и врачам клиники пришлось немедленно провести интервенцию, она прошла успешно. Был удален тромб из одного из магистральных сосудов головного мозга, однако состояние пациентки остается тяжелым. Врачи пока не могут прогнозировать, сколько остаточных явлений останется после пробьем с кровообращением.

Чаще всего основным решающим фактором бывает время, несмотря на то, что процедуру провели быстро и успешно, кровообращение восстановлено без осложнений, но есть и другие обстоятельства – возраст, сопутствующие заболевания", – указали врачи.

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