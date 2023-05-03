Президент Литвы: мы должны обеспечить безопасность региона Балтийского моря

Президент Гитанас Науседа во вторник встретился с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким. В центре внимания встречи были вопросы региональной безопасности, подготовка к саммиту НАТО в Вильнюсе, также обсуждалась война России в Украине, сообщает офис президента.

Как указано в пресс-релизе, лидеры президент Литвы и премьер Польши обсудили ход войны России в Украине и согласились, что необходимо продолжать консолидацию союзников, чтобы быстро и эффективно оказывать поддержку Украине. Президент подчеркнул важность сотрудничества между Литвой и Польшей, чтобы добиться продолжения и ужесточения санкций ЕС против России. По мнению главы страны, необходимо дальнейшее ужесточение санкций в отношении агрессора путем включения в разрабатываемый против России 11-й пакет санкций ЕС российской энергетической компании "Росатом", дополнительных банков, компаний и физических лиц, которые прямо и косвенно способствуют совершению военных преступлений в Украине.

Президент и премьер-министр обсудили подготовку к саммиту НАТО в Вильнюсе и желаемые результаты. По словам главы страны, как для Литвы, так и для Польши особенно важны новые оборонные планы НАТО, поэтому до встречи в Вильнюсе необходимо достичь консенсуса по ним, говорится в сообщении.

"Укрепление передовой обороны и эффективное сдерживание являются необходимыми элементами безопасности восточного фланга НАТО. Вместе мы должны добиваться от всех союзников по НАТО обязательств увеличить расходы на оборону. Только когда мы сами будем в безопасности и должным образом вооружены, мы сможем сдержать агрессора и помочь Украине добиться победы на поле боя", - сказал президент.

Согласно сообщению Президентуры, глава Литвы подчеркнул, что саммит НАТО в Вильнюсе требует принятия решений о будущем сотрудничества между Украиной и НАТО. По мнению президента, необходимо найти формулу, которая предусматривала бы постепенное сближение Украины с НАТО, предусмотрев перспективу членства после окончания войны.

Президент Литвы и премьер-министр Польши обсудили совместные инфраструктурные проекты. Глава страны подчеркнул, что ускорение синхронизации с континентальными европейскими сетями для Литвы является приоритетным вопросом – отключиться от системы БРЭЛЛ мы стремимся уже в начале следующего года, говорится в сообщении офиса президента.

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