Напоминание водителям: на покупку новых аптечек осталось два месяца

С 1 июля 2023 года вступает в силу новое требование к автоаптечкам. До этого срока осталось два месяца. Провизоры говорят, что аптечек нового образца в аптеках достаточно, но все же не стоит оставлять их покупку на крайний срок.

По словам провизора аптеки Gintarinė vaistinė Гедре Тауткявичене, сейчас аптечки новой комплектации в ассортименте имеются.

"Но я рекомендуют не откладывать покупку на 30 июня, чтобы не стоять в очереди, не переживать. Штраф за отсутствие аптечки необходимой комплектации составит 10-12 евро", – напомнила провизор.

Согласно новому порядку в аптечке должны быть: 10 стерильных пластырей, рулонный пластырь, стерильная давящая повязка, 5 шт нестерильного бинта, 2 треугольных бинта, ножницы для оказания первой помощи, 2 специальных покрывала, 10 шт стерильных бинтов для ран, 4 шт одноразовых перчаток, 2 одноразовые маски для защиты лица от дыхания/маска для реанимирования, одноразовые гипотермические (охлаждающие) пакеты (2 шт.), жгут-турникет для остановки сильных кровотечений, применяемый на руках или на ногах (2 шт.)

"Лучше будет если после покупки такой аптечки, перед тем, как положить ее в машину, вы внимательно прочитаете правила оказания первой помощи и инструкцию по пользованию средствами, находящимися в аптечке. Можно попросить консультации и у провизора.

Покупатели чаще всего спрашивают, как использовать жгут-турникет. Во-первых, его используют для остановки сильного артериального кровотечения из конечностей, это одноразовое средство – после использования его выбрасывают. То же самое касается и других средств – после их использования, надо купить новые и пополнить аптечку", – сказала Тауткявичене.

По ее словам, турникет используют только тогда, когда сильно идет кровь из артерий на руке или ноге.

"Турникет накладывают на 5–7 см выше раны, одежду с пострадавшего не снимают. После наложения турникета, надо крутить палочку до остановки кровотечения, в месте кровотечения не должно быть пульса. Если кровотечение не останавливается – можно использовать второй турникет. Важно отметить время наложения турникета и не снимать предмет до приезда врачей скорой помощи. Если вы забыли, что делать, надо звонить в скорую и в ожидании скорой помощи выполнять указания медработника", – сказала провизор.

"Некоторые водители хитрят и покупают аптечки на рынках, чтобы потратить меньше денег. Однако важно запомнить - на аптечке должен быть знак CE. Он подтверждает, что медицинские средства были произведены при соблюдении требований, их проверили, сами средства безопасны. Если на аптечке нет такого знака, то средства, находящиеся в ней могут быть не только бесполезны, но и опасны", – заметила Тауткявичене.

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