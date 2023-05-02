Процентная ставка по вкладам в Šiaulių bankas достигла 4%

Šiaulių bankas (Шяуляйский банк) с 26 апреля повышает процентные ставки по срочным вкладам. По сообщению банка, предлагаемая им процентная ставка по безотзывным вкладам достигла 4 проц. Наиболее привлекательные условия предлагаются для вкладов сроком от 12 до 24 месяцев.

Процентная ставка по срочному вкладу "Плюс" (безотзывному) сроком на 6 месяцев и 9 месяцев повышена до 3,5 проц., процентная ставка по безотзывным вкладам сроком на 12-24 мес. сейчас достигает 4 проц., а при заключении договора срочного вклада сроком на 36 мес. и дольше – 3,5 проц.

Процентная ставка по стандартным срочным вкладам за 3-месячный срочный вклад теперь составляет 2,75 проц., за 6 месячный вклад – 3 проц., за 9-месячный – 3,25 проц., за 12-24 месячные. – 3,75 проц., за 36-месячный и выше – 3 проц.

Кроме того, за оформляемые в интернет-банке срочные вклады и вклады "Плюс" сроком на 1 год и дольше Šiaulių bankas предоставляет надбавку в размере 0,05 проц. фиксированной процентной ставки. За оформление срочного вклада в отделении банка пенсионеры в возрасте 65 лет и старше получат надбавку в размере 0,10 проц. фиксированной процентной ставки.

Минимальная сумма вклада составляет 100 евро, клиентам предоставляется возможность самим выбрать периодичность начисления процентов и это не скажется на размере процентных ставок. В случае досрочного изъятия срочного вклада проценты по такому ​​вкладу не выплачиваются.

Безотзывный срочный вклад отличается от стандартного срочного депозита тем, что он может быть досрочно расторгнут только при наличии особых обстоятельств.

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