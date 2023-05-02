Советник президента: наивно надеяться, что сокращение объемов производства не окажет негативного влияния на экономику

На фоне ухудшения показателей литовской промышленности было бы наивно надеяться, что последние итоги валового внутреннего продукта (ВВП) страны будут положительными, считает советник президента по вопросам экономической и социальной политики Ирена Сегаловичене. Она отмечает, что необходимы активные действия со стороны государственных учреждений.

"За три месяца года объемы производства в обрабатывающей промышленности сократились примерно на 10 проц. Не стоит быть слишком наивными, ведь очевидно, что это отразится и на первой оценке валового внутреннего продукта", – сказала во вторник И. Сегаловичене в интервтью Žinių radijas.

По словам советника президента Гитанаса Науседы, сокращение объемов производства было вызвано снижением потребления конечными потребителями и предприятиями в Европейском союзе вследствие роста цен на энергоносители и процентных ставок, а Европейский союз, по словам представителя Офиса президента, является основным рынком для литовских промышленников.

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"И в Литве мы видим, что оборот розничной торговли также сократился примерно на 5 процентов", – уверяла И. Сегаловичене.

Она также отметила, что на результатах литовской промышленности также негативно скажется и китайская экономика, восстанавливающая после ослабления ограничений, связанных с коронавирусом.

"Хотя и чуть медленнее, чем предсказывали зарубежные эксперты, но это тоже происходит. За первые два месяца года производственные мощности промышленности Китая выросли почти на 2,5 проц. после их замедления в декабре вследствие более жестких ограничений, связанных с пандемией. Это повышает конкуренцию на мировом рынке, конечно, и для некоторых литовских производителей продукции", – сказала представитель Офиса президента.

По ее словам, государственные учреждения должны активно заняться поиском мер по стимулированию экономики, а Правительство не должно пассивно наблюдать за экономической ситуацией в Литве, свою недееспособность оправдывая глобальными экономическими явлениями.

"Они должны быть очень инициативными, чтобы экономика нашей страны, которой удалось вырваться из пандемии COVID-19, по сути не обескровила. Мы должны найти в себе силы в этот непростой период вернуться на более устойчивый путь экономического роста", – сказала И. Сегаловичене.

"Государственная политика, административные решения не должны запаздывать, что мы часто наблюдаем в последнее время. Предлагаемые решения должны быть эффективными, (…) такими, чтобы давать положительный результат. Поэтому Правительство в роли пассивного наблюдателя, указывающего только на глобальные явления, сильно проиграет", – сказал советник.

Представитель Офиса президента отметила, что Г. Науседа предлагает обеспечить доступ к капиталу, улучшить инвестиционную среду, расширить налоговые льготы для технологического обновления и уделить внимание литовскому экспорту.

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