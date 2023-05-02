2–4 мая

– будут проверять наличие средств защиты (ремней безопасности, шлемов, автокресел для детей).

– контроль за деятельностью, несвязанной с вождением (телефонами и др.).

8–14 мая

– контроль за грузовыми авто и автобусами (Operation Truck & Bus). Средство осуществляется силами Европейской дорожной полиции – сетью ROADPOL (European Roads Policing Network).

18–21 и 27–30 мая

– контроль велосипедистов и водителей самокатов.

20–22 мая

– проверка водителей, велосипедистов и водителей самокатов на трезвость.

24–26 мая

– проверка водителей у регулируемых пешеходных переходов.

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