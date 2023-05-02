2–4 мая
– будут проверять наличие средств защиты (ремней безопасности, шлемов, автокресел для детей).
– контроль за деятельностью, несвязанной с вождением (телефонами и др.).
8–14 мая
– контроль за грузовыми авто и автобусами (Operation Truck & Bus). Средство осуществляется силами Европейской дорожной полиции – сетью ROADPOL (European Roads Policing Network).
18–21 и 27–30 мая
– контроль велосипедистов и водителей самокатов.
20–22 мая
– проверка водителей, велосипедистов и водителей самокатов на трезвость.
24–26 мая
– проверка водителей у регулируемых пешеходных переходов.
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