Экономика Литвы находится в состоянии технической рецессии

В первом квартале 2023 г. ВВП Литвы составил 15,8 млрд. евро. По сравнению с данными за четвертый квартал 2022 г. реальное изменение ВВП было отрицательным и составило -3%, сообщает Государственное агентство данных.

Оценка была получена после применения эконометрических моделей с учетом имеющихся статистических данных.

Это второй квартал подряд, когда в Литве фиксируют отрицательный показатель ВВП.

В четвертом квартале 2022 г. реальное изменение ВВП составило -0,5%.

Это означает, что в Литве фиксируют техническую рецессию.

В первом квартале 2023 г. самое большое отрицательное влияние имели показатели обрабатывающей промышленности, оптовой, розничной торговли, результаты транспортных компаний, сферы недвижимости и складирования.

В первом квартале 2023 г., по сравнению с первым кварталом 2022 года снижение ВВП составило -3,7%.

Значения и изменение ВВП и его компонентов зависит от сезона, поэтому для сравнения темпов изменения ВВП и его компонентов используют данные, полученные после устранения влияния сезона и числа рабочих дней.

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