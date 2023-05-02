В столице бесчинствовала группа несовершеннолетних: ограбили пятерых подростков, угрожали электрошокером

В понедельник около 17.00 час. в столице, на улице Гельвоню сотрудники Главного комиссариата полиции Вильнюсского округа задержали троих несовершеннолетних (2006, 2007 и 2007 г. р.), которые в тот же день ограбили пятерых подростков (2009, 2009, 2009, 2010 и 2013 г. р.).

По данным полиции, около 16.42 час. на ул. Фабиенишкю группа несовершеннолетних, угрожая предметом, похожим на электрошокер, ограбила пятерых подростков, однако, услышав крики о помощи от одного из пострадавших, выбросила украденные предметы.

Задержанные несовершеннолетние переданы родителям. Предмет, похожий на самодельный электрошокер, был изъят сотрудниками полиции.

Начато досудебное расследование по факту покушения на преступление и грабежа.

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