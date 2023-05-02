Дополнительные выходные в этом году: еще три раза можно устроить себе продолжительный отдых

Благодаря Первомаю у жителей Литвы было три выходных, в этом году ждут и еще одни такие долгие выходные. А если добавить по одному дню отпуска, то в этом году еще 3 раза можно отдыхать 4-5 дней подряд. Жители Литвы на это время уже бронируют жилье на взморье.

Этой весной уже два раза были длинные выходные: на Пасху (10 апреля, понедельник, был выходным) и на День трудящихся (1 мая - понедельник).

Дольше, чем в прошлом году мы будем отдыхать на Рождество - 25 и 26 декабря – понедельник и вторник. Если взять еще 3 дня отпуск, то можно отдыхать 9 дней подряд.

Если добавить всего один день отпуска летом, то два раза можно будет радоваться длинным выходным - 6 июля, День коронации Миндаугаса, выпадает на четверг, поэтому, если взять отпуск в пятницу, можно не работать 4 дня.

15 августа, Успение Богородицы, приходится на вторник, поэтому если взять отпуск в понедельник, можно отдыхать 4 дня подряд.

Осенью тоже можно отдыхать дольше – День всех святых и День поминовения усопших выпадают на среду и четверг, если взять выходной в пятницу, получится 5 свободных дней.

Похоже, жители Литвы уже пользуются такой возможностью, на литовских курортах уже бронируют жилье на это время.

Например, на 6–9 июля в Паланге уже забронировано 73% мест, сообщают данные Booking.com. В Ниде уже на это время заполнены 91% мест.

На 11–15 августа в Ниде забронировано 87% мест, в Паланге еще есть немало свободных мест на это время – 476. Однако в Паланге уже забронировано немало апартаментов на 1-5 ноября – 75%, в Ниде – 85%, в Швянтои – 81%.

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